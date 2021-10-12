Несмотря на стремительную цифровизацию, популярность социальных сетей и кризис на фоне пандемии, российские издатели продолжают выпускать качественную продукцию европейского уровня и знакомить читателей с новыми авторами. Что волнует современных книгоиздателей, почему книги блогеров пользуются популярностью, а печатная книга никогда не потеряет свою ценность, РИАМО рассказал главный редактор журнала «Книжная индустрия» и автор книги «Книжные люди. Кто создает, продает, продвигает книги в России» Светлана Зорина.

Кто создает книги в России

фото журнала «Книжная индустрия»

— Светлана Юрьевна, ваша книга «Книжные люди. Кто создает, продает, продвигает книги в России» вышла из печати в конце августа. Что вас вдохновило на ее создание? Как долго вы над ней трудились?

— Книга родилась не сегодня и не вчера. Это большой, долгий путь, связанный с моей издательской деятельностью. Я работаю в отрасли с 1998 года. А с 2008 года я и моя команда выпускаем журнал «Книжная индустрия», который полностью придумали и реализовали сами. Все это было бы невозможно без моей погруженности в профессию.

В 2014 году мы вместе с издателем Георгием Гупало придумали в журнале рубрику «Личности»: нам было важно рассказать не только о бизнес-процессах, но и о людях, которые делают книги в России, о том, что их волнует, чем они живут. Мне хотелось рассказать о книжных людях, о выдающихся личностях книжного дела — издателях, редакторах, художниках, полиграфистах, книгораспространителях, библиотечных работниках, общественных деятелях. Основа книги — отобранные и дополненные интервью, которые были опубликованы в журнале.

В книгу вошла только часть интервью, которые я сделала за время издания журнала «Книжная индустрия». Конечно, отбор был невероятно сложным. А сколько еще встреч меня ждет, о скольких замечательных книжных людях мне бы хотелось рассказать читателям! Я уже думаю о продолжении этой книги.

— Почему вам было важно рассказать о людях, которые создают книги? Как вы отбирали героев?

— Я убеждена, что историю создают личности. И через призму личности я хотела посмотреть на наш книжный мир. Мне кажется несправедливым, что в СМИ довольно много интервью с яркими представителями бизнеса, политики, театра, киноиндустрии, а бесед с книжными людьми практически нет — пожалуй, их можно встретить только в профессиональных изданиях. Человек книги, являясь фактически ключевой фигурой культуры и прогресса, почти неизвестен широкому кругу читателей.

Шопенгауэр писал, что талантливый человек — тот, кто попадает в цели, в которые другие попасть не могут, а гений — тот, кто попадает в цели, которые никто не видит. Мои герои — невероятно талантливые люди, профессионалы книжного дела. Они не только попадают в цели, в которые другие попасть не могут, но и создают такие издательские проекты, которые другие не способны вообразить и реализовать.

Это открытые и увлеченные своей профессией люди, готовые делиться знаниями и мастерством. Главный критерий, по которому я отбирала героев для книги, — их достижения в сфере книгоиздания, книгораспространения, в книжной полиграфии, в продвижении книги.

Елена Шубина одна из первых поняла, что сегодня редактор — это еще и менеджер, продюсер книжных проектов; ее чутье позволяет знакомить читателей с новыми интересными российскими писателями. Павел Арсеньев смог создать лучшую в России и одну из лучших в Европе книжную типографию «Парето-Принт» в поле в Твери, где не было ни дорог, ни коммуникаций. Надежда Михайлова благодаря упорству и профессионализму смогла в 1998 году сохранить государственную сеть книжных магазинов, объединив оставшиеся 34 точки продаж. Алексей Ильин из брокеров пришел в книгоиздание, построил успешную компанию «Альпина» и фактически сформировал рынок деловой литературы в России. Владелец книжной империи «Эксмо — АСТ» Олег Новиков начал путь в отрасли с создания книготорговой компании, а затем построил свое издательство и добился невероятного успеха в книжном бизнесе. Глава издательства «Росмэн» Михаил Маркоткин выводил вместе со своей командой серию о Гарри Поттере на российский рынок. А генеральный директор сети «Читай-город — Буквоед» Михаил Иванцов смог построить самую большую и финансово успешную сеть книжных магазинов в России.

В моей книге можно прочесть удивительные, захватывающие истории, связанные с этими людьми, а также истории построения компаний, вывода на рынок новых брендов, создания успешных книжных проектов. Стремление идти вперед и развиваться — лейтмотив жизни моих героев.

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Разные эпохи

— Вы работаете в отрасли с 1998 года. Что волновало российских книгоиздателей тогда, 20 лет назад, и что волнует сейчас?

— В девяностые важно было насытить книжный рынок ассортиментом: для читателей открывали новые имена как современных российских авторов, так и писателей-эмигрантов. Сегодня мы выпускаем более 100 тысяч наименований книг в год, Россия входит в пятерку стран мира по книжному выпуску. И главной задачей становится грамотное продвижение книги, выстраивание эффективной коммуникации с читателем.

Многое изменилось и с точки зрения технологий. Сильно выросли продажи через интернет: на этот канал приходится уже 32% от общего объема книжного рынка. Цифровые технологии открывают новые возможности для издателей: необходимо эффективно выстраивать работу с маркетплейсами, заниматься продвижением книг в интернете, в социальных сетях.

— Какими качествами нужно обладать сегодня, чтобы стать успешным в книжной индустрии? Можно ли вообще заработать в издательском бизнесе?

— Сегодня важно быть не только издателем, но и продюсером книги. Нужно чувствовать свою аудиторию, понимать, как правильно выстраивать коммуникации с читателями, какие каналы продвижения будут наиболее эффективными для того или иного проекта. Издатель — своего рода дирижер, который умеет организовать работу всего книжного оркестра.

Зарплаты в отрасли разные: разумеется, столичные отличаются от региональных. При этом уровень дохода во многом зависит от квалификации специалиста. Желающие быстрого и легкого заработка, как правило, не задерживаются в отрасли. В книжном деле невозможно думать только о сиюминутной прибыли: работа с книгами требует мастерства, эрудиции, таланта и любви к делу.

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Соединить творчество и бизнес

фото журнала «Книжная индустрия»

— У людей, успевших окончить школу до повсеместного распространения интернета, есть некий священный трепет перед авторами книг. Как вы думаете, почему у современной молодежи такого чувства либо нет, либо оно выражено в меньшей степени?

— Конечно, мир изменился. В нашем детстве не было такого разнообразия развлечений, как сейчас. Как верно отметила в нашей беседе Галина Юзефович, нас можно назвать «последним поколением книжного шкафа».

Сегодня молодежь имеет куда больше вариантов проведения досуга. Цифровизация меняет общество: может быть, священный трепет уходит, но книжные ценности остаются. Зайдите в книжный магазин, и вы увидите, как много там молодежи. Эти пространства меняются: сегодня многие книжные магазины становятся атмосферными, модными локациями для встреч и обсуждений. И это здорово.

— Почему сегодня так популярны книги блогеров? Как вы думаете, каждый ли имеет право стать автором книги?

— Издатели смотрят на аудиторию блогера и понимают, что смогут реализовать его книгу большим тиражом, получить хорошее продвижение. Но при этом издатели должны помнить об ответственности за качество публикуемого контента.

Количество авторов стремительно увеличивается, сегодня практически каждый может издать свою книгу. Но что мы понимаем под словом «книга»? Какие ценности она несет в мир?

Сегодня издатель выступает в роли критика: он подобно демиургу определяет, что достойно публикации, готов ли текст к печати. Он не может работать только в формате «здесь и сейчас». Издатель должен думать о том, будут ли его книги кому-то нужны через 10-30 лет. В этом сложность профессии: необходимо объединить творчество и бизнес. Но в этом — и азарт, и невероятное удовольствие. Человек книги — это тот самый пастернаковский художник мира, что «вечности заложник у времени в плену».

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«Книга была, есть и будет»

— Мир еще охвачен пандемией — как она отразилась на отрасли? Восстановилась ли она в этом году, или издателям еще предстоит большая работа?

— Выход из пандемии коронавируса — непростой период как для российской, так и для мировой книжной индустрии. Восстановление идет, но не так быстро, как хотелось бы. Пока наша задача — вернуться к показателям 2019 года. Сегодня появляются и новые проблемы: невероятно выросли расходы на производство книг, подскочили цены на бумагу и типографские услуги. И все это сказывается на себестоимости книги. Расходы растут, а доходы и платежеспособность населения не увеличиваются, а, скорее, падают. Мы находимся в непростой ситуации: нужно попытаться сохранить маржинальность бизнеса и качество книжных проектов.

— Что нужно сделать, чтобы книга продолжила существовать в эпоху глобальной цифровизации и коротких видео? Может, печатная книга со временем станет своего рода рудиментом как, например, голубиная почта?

— Скорее эпоха коротких видео сменится другой, а молодежь найдет новое модное увлечение. А книга была, есть и будет. Магическая формула «В начале было слово» продолжает работать: язык и художественные образы описывают наш мир и, запечатленные в книге, становятся частью вечности.

— Назовите три книги, которые удивили или потрясли вас за последнее время?

— Хочу назвать книги, которые не удивляют, а, скорее, заставляют задуматься, к которым хочется вернуться вновь. Это «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, «Лестница Якова» Людмилы Улицкой, «1913. Лето целого века» Флориана Иллиеса. Для меня важно, чтобы произведение побуждало к размышлениям о вопросах бытия, человеческих ценностях, любви и бессмертии. Как и для героев Достоевского, для меня важно «мысль разрешить».