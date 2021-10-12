РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. В детской поликлинике на улице Авиаторов в Люберцах открыли «Добрую комнату» для маленьких пациентов, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий посетил «Добрую комнату».

«Поликлиника - не самое веселое место для детей, и чтобы скрасить ожидание, реализуется этот проект. В детской поликлинике на улице Авиаторов, дом №5 «Добрая комната» открылась накануне», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что дети могут играть здесь в игрушки, кататься на «лошадке», общаться со сверстниками. На полу лежит специальное резиновое покрытие.

«Добрые комнаты» функционируют в Люберцах уже в ряде медучреждений. Детей есть чем занять во время ожидания приема», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что впервые такой проект в Люберцах запустили в поликлинике поселка Малаховка 27 декабря 2019 года.

Региональный партийный проект реализуется в 52 муниципалитетах Московской области. Проект «Добрая комната» был создан в 2018 году перед новогодними праздниками, куратором является депутат Мособлдумы Линара Самединова.