РИАМО - 12 окт. У областного перевозчика «Мострансавто» начала работать система автоматизированного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей. 30 аппаратных комплексов установили в Долгопрудном, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове, Люберцах и Подольске, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Благодаря технологии распознавания лиц система идентифицирует водителя, после чего определяется состояние его здоровья по ключевым параметрам. Проверяется температура тела, измеряется давление и пульс, а также выявляются признаки алкогольного опьянения. Все оборудование проходит регулярную дезинфекцию.

Все результаты направляются онлайн инспектору по проведению профилактических осмотров водителей. Именно он принимает решение о допуске сотрудника к работе. При выявлении отклонений водитель не допускается, а на смену привлекается резервный сотрудник.

«За счет автоматизации данного процесса мы снижаем влияние человеческого фактора, повышаем точность измерений, сокращаем время на медосмотр. Вся процедура может занимать у сотрудника менее 3 минут», — пояснила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Система интегрирована в «1С:Предприятие»: данные поступают в личные кабинеты водителей и руководителей компании. Если водитель не прошел медосмотр, то информацию об этом руководство получает по СМС или электронной почте.

«Сегодня в команде «Мострансавто» трудится 8,3 тыс. водителей автобусов. С помощью платформы мы выстроим единую электронную базу данных, сможем собирать и анализировать информацию по каждому работнику», — добавил генеральный директор компании Сергей Смирнов.

По его словам, на основании статистики могут быть сформированы «группы риска». Если у сотрудника, к примеру, выявлены регулярные отклонения в показателях здоровья, то его направят на дополнительное медобследование.