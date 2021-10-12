РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. В полицию поступило заявление от представительницы Щелковского центра занятости населения о том, что местный житель незаконно получает пособие по безработице, являясь трудоустроенным, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сумма ущерба составила более 11 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 42-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».