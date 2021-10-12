РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 окт. Завершились чемпионат и первенство Московской области по универсальному бою (лайт), сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

355 спортсменов со всего региона собрались в Домодедове, чтобы выявить лучших в своих весовых категориях. Мытищинскую спортивную школу «ЦДЮС» представляли 50 воспитанников.



Победителями в своих дисциплинах стали 14 мытищинцев. Золотые награды завоевали: Елизавета Приз, Параскева Генералова, Максим Рассказов, Вероника Ленточникова, Тимур Щепетин, Вячеслав Андреев, Геворг Григорян, Андрей Краснов, Акниет Ташибекова, Магомед Салихов, Фарид Наимов, Григорий Шумилин, Александр Генералов, Георгий Генералов.



В активе команды Мытищ также 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. В общем командном зачете мытищинцы заняли абсолютное 1 место.