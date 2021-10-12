РИАМО - 12 окт. Правоохранители инициировали проведение проверки после того, как появилась информация об угрозе взрыва посольств Алжира, Абхазии, Грузии, трех стадионов и аэропорта Внуково в Москве, сообщает ТАСС.

Как рассказал источник издания, письма с угрозой взрыва поступили вечером 11 октября на электроную почту. Автор письма грозил устроить «великий спектакль в городе Москве», заложив через пособников бомбы в посольствах Алжира, Абхазии и Грузии.

«Сам же злоумышленник с помощью дронов пригрозил взорвать стадионы «РЖД-Арена», «Лужники», «Открытие Банк Арена», а также аэропорт Внуково», — отметил собеседник агентства.

Указанные объекты осмотрели специалисты, взрывчатка не обнаружена. Эвакуация персонала и посетителей не потребовалась.