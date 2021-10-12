РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 окт. В молодежном центре «Импульс» городского округа Мытищи прошел спектакль «Ночь перед Рождеством» по мотивам повести Николая Гоголя, сообщается на сайте администрации горокруга.

Театральная студия «Окно» показала интересный спектакль по мотивам известной повести из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» – «Ночь перед Рождеством». Декорации, грим и актерская игра на серьезном уровне, использованы мотивы современных песен, поэтому спектакль был интересен как взрослому контингенту зрителей, так и молодежи.

Помимо основной литературной линии, музыкальный сценарий насыщен искрометным юмором и смешными персонажами.