РИАМО – 12 окт. С 6 по 10 октября 2021 года в городском округе Краснознаменск успешно прошла тематическая ярмарка «День работника сельского хозяйства». Гостям ярмарки были представлены продукты животноводства и растениеводства из многих уголков России, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители и гости города смогли приобрести по доступным ценам широкий ассортимент колбасных и молочных изделий, фруктов и овощей, растительных масел и фруктовых соков, а также меда.

В ярмарке приняли участие предприниматели Республики Татарстан, Краснодарского края, Московской, Белгородской, Саратовской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Ростовской и Рязанской областей. Всего на ярмарке было размещено 125 торговых мест.

9 октября, кроме ярмарочной торговли, для посетителей выступил с музыкальной программой Русский фольклорный ансамбль «Совечера».