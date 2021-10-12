Далеко не все, кому предлагают стать присяжным, соглашаются прийти в суд: не помогают даже денежная компенсация и освобождение от работы на период рассмотрения дела, ведь ответственность за чужую судьбу слишком велика. «Судьи от народа» рассказали РИАМО, почему согласились примерить на себя новую роль и какие впечатления получили от этого опыта.

Виктория, 44 года:

«Присяжной в суде я была много лет назад. Письмо о том, что меня выбрали, стало неожиданностью. Сначала я даже подумала, что это какой-то розыгрыш, но когда поняла, что произошло, вопрос о том, идти на суд или нет, передо мной не стоял. Я была готова выполнить свой гражданский долг.

На работе на новость отреагировали не лучшим образом, ведь меня нужно было отпускать в суд в рабочие дни. Но я была непреклонна и сказала, что приму участие в слушании.

В суд пришло несколько десятков человек, каждому задавали вопросы — например, есть ли у нас медицинские противопоказания для такой работы.

В итоге меня отобрали в основной состав присяжных — у меня появилось ощущение, будто я выиграла в лотерею. Это была такая честь! Но потом мне стало страшно, ведь я не знала, с каким делом предстоит столкнуться. Ходили слухи, что до этого суд присяжных разбирал дело какого-то маньяка, который отрезал своей жертве голову. Но все оказалось не настолько жутко.

Заседания проходили очень официально, но в то же время процесс чем-то напоминал мне реалити-шоу по телевизору. Наше нахождение в суде оплачивали в соответствии с законом, также мне компенсировали проезд и даже кормили меня. А еще к присяжным относились с уважением: было ощущение, что я делаю действительно важное дело.

Когда нужно было принять решение, заслуживает ли обвиняемый снисхождения, мнения разделились. Я не была на его стороне, как и многие другие присяжные. В итоге мы решили, что человек виновен. Как мне кажется, такое решение было очень субъективным: я слушала свое сердце и опиралась на личные выводы и свое отношение к ситуации. Думаю, судья должен быть беспристрастным профессионалом, а мы руководствовались общечеловеческими понятиями.

Когда все закончилось, я переживала о том, приняла ли действительно справедливое решение. Но потом подумала: раз меня выбрали для этой роли, значит решили, что я смогу сделать правильный выбор. В моих воспоминаниях это событие осталось как яркий и необычный опыт».

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Светлана, 54 года:

«Я не раз была присяжной в суде и сталкивалась с делами об убийстве и вымогательстве, например.

Оглядываясь назад, я понимаю, что соглашалась на роль присяжного по глупости. Нет ничего хорошего в том, чтобы судить других людей. Думаю, из-за таких практик растет число невинно осужденных. На мой взгляд, присяжные не всегда выносят справедливый приговор.

Некоторые процессы мне не хочется вспоминать: после них меня порой мучала совесть. Ведь мы не всегда можем знать наверняка, что именно толкнуло человека на преступление, о чем он думал в тот момент, даже если знакомы с материалами дела. А значит и судить его крайне непросто.

Процесс проходит стандартно. Затем суд присяжных должен пройти в отдельную комнату и принять решение, виновен подсудимый или нет. Иногда родственники подсудимых пытались дать присяжным взятку, некоторые — даже угрожать. Несмотря ни на что, я никогда ничего не брала.

Как по мне, в присяжные идут бабки вместо того, чтобы сидеть на лавочке у подъезда. Ведь в суде можно получить массу эмоций. Мне подобное не по душе».

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Елена, 40 лет:

«На участие в процессе меня подтолкнул интерес. Когда я приехала на место, там собралась небольшая толпа людей, которые тоже получили приглашения. Нам задавали вопросы, чтобы определить, подходим ли мы на роль присяжных. Некоторые пытались «соскочить», другие, как и я, соглашались.

В итоге отобрали 14 человек. Каждому выдали документ, где была указана причина, по которой мы будем отсутствовать на работе в дни слушаний. Мое начальство на участие в суде присяжных отреагировало нормально и палок в колеса не вставляло.

Сам процесс не был громким, но касался убийства. Обвиняемый все отрицал, но улики были против него. Прошло несколько заседаний, но они были не каждый день, поэтому процесс показался мне слегка затянутым. Никакого неуважения к нам в суде не проявляли.

В день, когда мы должны были принять решение, нам дали всего пару часов, которые мы потратили, совещаясь друг с другом.

Договориться было не сложно, ведь все указывало на то, что подсудимый действительно совершил преступление. Кроме того, среди присяжных были юридически грамотные люди. Влиять на наше мнение со стороны никто не пытался.

Я думаю, что суд присяжных — это не та вещь, от которой стоит отказываться, особенно если ты к этому готов и уверен, что принесешь реальную пользу».

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