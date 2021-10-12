РИАМО - 12 окт. Мужчина из-за ухода жены 2 раза выстрелил в мнимого соперника, от полученных ранений мужчина скончался, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следователей, между мужем и женой случился конфликт, в связи с чем женщина временно жила у подруги.

11 октября 37-летний местный житель пришел к дому подруги жены в микрорайоне Серебрянка в Пушкине. Он дождался, когда сожитель подруги жены выйдет и выстрелил в него 2 раза. Пострадавший скончался на месте. Преступление было совершено на почве ревности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Стрелявший мужчина тоже погиб.

Следователи осмотрели место трагедии. Специалисты допрашивают свидетелей и очевидцев инцидента. В ходе расследования дела следователи установят причины и обстоятельства данной трагедии.