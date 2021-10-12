РИАМО - 12 окт. Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова открыла во вторник первое заседание Госдумы VIII созыва, сообщает kp.ru.

Терешкова – представитель фракции «Единая Россия». После нее выступят представители всех прошедших в нижнюю палату парламента партий.

Также на сегодняшнем заседании планируют рассмотреть вопросы об избрании Счетной комиссии, временных органов Госдумы, внесении изменений в регламент и о распорядке работы депутатов в осеннюю сессию.

Еще на первом заседании Госдумы собираются избрать председателя Госдумы, его заместителей и утвердить составы комитетов и комиссий.

Выборы в Госдуму прошли в России 17-19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве. По итогам электронного голосования партия «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, КПРФ – 15,53%, «Новые люди» получили 7,86%, ЛДПР – 7,45%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,84%.