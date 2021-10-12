РИАМО - 12 окт. Сразу 6 жителей Реутова стали обладателями одной из главных наград Московской области - премии губернатора «Мы рядом перемен», которая вручается жителям, реализовавшим наиболее общественно значимые проекты, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Церемония награждения победителей премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом ради перемен» прошла в режиме телемоста. На главной сцене в Доме Правительства Подмосковья Реутов представляли заместитель директора по молодежной политике подростково-молодежного центра Ильнур Сафин и многодетная мама и специалист по реабилитации детей-инвалидов Ольга Парамонова, а в прямом включении из Реутова участвовали Олеся Махно, Виталий Широченко и Наталья Агошкова», - отмечается в сообщении.

Каторов подчеркнул, что все участники проявили неравнодушие и отзывчивость, реализуя собственные проекты, направленные на помощь и поддержку жителей Реутова.

«Например, проект директора детской музыкальной школы №2 Олеси Махно «Музыка народов мира» - это совместная работа, объединяющая всех педагогов и воспитанников школы, а также их родителей. А представленный на премии проект исполнительного директора многонационального центра «Согласие» Виталия Широченко направлен на социальную поддержку малоимущих граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в сообщении.

Помимо этого, методист муниципальной Централизованной библиотечной системы Наталья Агошкова победила на конкурсе с проектом под названием «Территория квестов», включающим интеллектуальные игры разнообразной тематики: художественная литература, экология, мифы Древней Греции.

В 2021 году претенденты на премию губернатора могли подать заявки в одной из четырех категорий: «Область перемен», «Территория перемен», «Округ перемен», «Место перемен». Народное голосование на официальном сайте премия-мырядом.рф длилось до 25 июля, затем победителей определяло жюри.