РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. В подмосковном Красногорске задержали 59-летнего мужчину, который украл из магазина продукты на 13 тыс. рублей, сообщили в УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило заявление от представительницы одного из сетевых магазинов, расположенного в деревне Путилково. Она рассказала, что неизвестный совершил кражу продуктов из торгового зала. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Отрадненского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 59-летнего мужчину.

Дознаватель отдела дознания УМВД возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.