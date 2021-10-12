РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. ГИБДД подмосковных Люберец проводит проверку по факту наезда на ребенка, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 9 октября 2021 года в 17:45 в горокруге Люберцы на улице 3-е Почтовое отделение в районе дома №61 водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Тот переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате ДТП ребенок получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.