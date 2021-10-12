РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. Свыше 21 тыс. пациентов обратились за помощью в травмпункт Красногорской горбольницы №1 с начала года, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

В среднем в сутки за медицинской помощью обращаются порядка 80 человек.

Травматологический пункт Красногорской горбольницы №1 принимает как взрослое, так и детское население в круглосуточном режиме.

Из года в год самые распространенные травмы, с которыми обращаются к травматологам – это переломы, вывихи, растяжения, ушибы.

Травмпункт находится по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №4. Телефон: 8(495)563-82-62.