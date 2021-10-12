РИАМО - 12 окт. Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве по сравнению с данными минувшей недели ниже среди совокупного населения на 41,2%, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Среди детей от 0 до 2 лет показатели заболеваемости ниже на 79,2%, среди детей от 3 до 6 лет — на 82,7%, среди детей 7–14 лет — на 75,8%. При этом эпидемические пороги по взрослому населению превышены на протяжении 16-ти недель.

Сегодня в столице циркулируют вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы (30,8%), парагрипп (7,7%), РС-вирусы (7,7%), АH3N2 (7,7%), другие вирусы – 46,1%.

В прошлом году активность гриппа была низкая, поэтому иммунная прослойка не укрепилась, как обычно в годы интенсивной циркуляции вирусов гриппа. Кроме того, в рекомендованном ВОЗ составе вакцины изменилось два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

Москвичей призвали прививаться от гриппа именно сейчас, до начала подъема заболеваемости среди совокупного населения. Вакцинацию можно пройти в прививочных кабинетах во всех поликлиниках, мобильных пунктах возле 39 станций метро, а также рядом с двумя станциями МЦК и у 4 станций РЖД.