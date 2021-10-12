РИАМО - 12 окт. Умер бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, ему было 64 года, пишет газета «Известия».

Как сообщает издание, Маркин в последние годы тяжело болел. Смерть наступила утром во вторник в больнице. В последнее время он находился в крайне тяжелом состоянии и почти не приходил в себя.

Генерал-майор юстиции руководил управлением взаимодействия со СМИ ведомства почти 10 лет - с 2007 по 2016 год. Он сумел стать одним из самых упоминаемых и влиятельных пиарщиков среди силовиков.

Маркин покинул СК в 2016 году и стал первым заместителем гендиректора ПАО «РусГидро».