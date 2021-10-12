РИАМО - 12 окт. В подмосковной Коломне 9 и 11 октября зафиксировали рекордные заморозки, сообщается на сайте «Метеовести».

В последние дни в Центральной России установилась антициклональная погода, из-за которой отмечались большие перепады температуры. Днем столбики термометров поднимались выше плюс 10 градусов, а по ночам опускались почти до минус 5 градусов. Из-за этого в центральных областях были обновлены суточные рекорды минимальной температуры.

Так, 9 и 11 октября в Коломне были побиты суточные рекорды минимальной температуры, установленные в 2014 и 2009 годах. Температура в эти ночи опустилась до минус 4,1 градуса и минус 4 градусов.

В ночь на 12 октября из-за облачности рекорды минимальной температуры не были побиты. Сейчас погода меняется: ближайшие ночи станут теплее, а днем, наоборот, станет прохладнее.