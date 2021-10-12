РИАМО - 12 окт. Специалисты закончили работы по благоустройству Госпитального сквера на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Сквер расположен в столичном районе Лефортово на пересечении Солдатской улицы и Госпитального Вала.

Там заменили покрытие детской площадки, установили многоярусный игровой комплекс и веревочный аттракцион, сделали зоны со скамейками для тихого отдыха. Также привели в порядок газон и зеленые насаждения.

Название сквера происходит от старейшего медицинского учреждения столицы – «Военной гошпитали». Она была основана в 1706 году по указу Петра I, а сегодня здесь располагается Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко.