РИАМО - 12 окт. Водитель каршеринга, попавшего в массовое ДТП в центре Москвы, находится в больнице с переломом таза, у его пассажира диагностирован ушиб обеих голеней, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

Четыре машины столкнулись около 06:00 во вторник на пересечении Театральной площади и улицы Петровка. В аварии пострадали 4 человека.

Предварительно, водитель каршеринга на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В аварии также пострадали водитель и пассажир авто, с которыми столкнулся виновник аварии. У пострадавших несерьезные травмы.

Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что водитель каршеринга и один из его пассажиров скрылись с места ДТП.