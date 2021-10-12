РИАМО - 12 окт. Застолье в подмосковном Орехово-Зуеве закончилось ножевым ранением для мужчины 1981 года рождения, сообщили РИАМО в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Инцидент произошел в доме на ул. Урицкого. Из квартиры с проникающим колото-резаным ранением груди госпитализировали мужчину. По подозрению в нападении задержана женщина 1989 года рождения.

Преступление произошло во время совместного распития алкоголя. Между знакомыми произошла ссора.

Возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений. С задержанной женщиной работают следователи.