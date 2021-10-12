РИАМО - 12 окт. С начала 2021 года власти Москвы выделили более 86 га земли для реализации 77 масштабных инвестиционных проектов во всех городских округах. На этих участках появятся промышленные предприятия, физкультурно-оздоровительные комплексы и социальные объекты, транспортно-пересадочные узлы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Масштабные инвестиционные проекты (МаИП) реализуются в Москве с 2016 года. Для строительства таких объектов город предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов сроком на 6 лет.

«Масштабный инвестиционный проект – это особая форма сотрудничества города и бизнеса. Такими проектами могут стать производственные комплексы и инновационные центры, объекты здравоохранения и транспортной инфраструктуры – те, что позволяют создавать в Москве современную инфраструктуру и новые рабочие места. С начала 2021 года на заседаниях ГЗК столицы приняты решения о выделении земельных участков площадью 86,25 га для реализации 77 масштабных инвестиционных проектов», – рассказал заместитель мэра.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, из 77 масштабных инвестиционных проектов, для которых с начала года город выделил землю, преобладают объекты спорта – 19. Для их строительства подобраны участки общей площадью свыше 26 га.