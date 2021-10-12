РИАМО - 12 окт. Более 20 значимых находок и открытий сделали реставраторы на ВДНХ, самые первые нашли в павильоне №1 «Центральный», сообщает пресс-служба выставки.

Как отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, возрождение исторического облика ВДНХ началось в 2014 году, и с тех пор было обнаружено много важных находок, некоторые из которых считались утраченными.

Также некоторые артефакты были в неудовлетворительном состоянии. Их реставрировали и продолжают реставрировать.

«За минувшие 7 лет реставраторы сделали больше 20 важных находок и открытий. В павильонах обнаружили первоначальный архитектурный декор, авторскую живопись, архивные кинопленки», — сказала Сергунина.

Одни из первых находок сделали в павильоне № 1 «Центральный». В апреле 2014-го года во время работ был найден горельеф скульптора Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!», который считался утерянным около 40 лет. Его площадь — 90 кв. м.

Немало интересного нашли в павильоне № 34 «Космос». Несколько лет назад тут раскрыли и отреставрировали исторические подиумы, украшенные брекчией (плитами) с цокольной частью из гранита, а также элементы отделки стен и порталов дверей из белого мрамора, которые считались утраченными.