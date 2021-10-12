РИАМО - 12 окт. Сдавать биометрию для сервиса Face Pay не опаснее, чем привязать банковскую карту в любом приложении для оплаты покупок. Для этого используются сертифицированные средства для защиты всех данных пользователей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Во время регистрации в сервисе фото лица пассажира автоматически без участия человека переводится в зашифрованный биометрический ключ. Его невозможно раскодировать обратно в изображение лица», — сказала начальник службы платежных сервисов Московского метрополитена Жанна Еромолина.

По ее словам, когда пассажир проходит через турникет, камера выполняет схожую операцию, она переводит лицо пассажира в биометрический ключ и сравнивает его с ключами из базы данных. Если есть совпадение, то створки турникета открываются.

«Метрополитен лишь сравнивает биометрические ключи. Данные пользователей надежно защищены. Ключи обрабатываются в защищенном контуре на отдельных серверах в соответствии с законом по хранению и обработке персональных данных», — добавила Ермолина.

Начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент ВТБ Вадим Изотов подчеркнул, что списание средств по Face Pay проходит аналогично оплате по карте, поэтому является безопасным решением. Списание проходит автоматически при получении запроса от системы.

«Вероятность лишнего списания сведена к нулю. Все данные являются строго конфиденциальными, вероятность утечек исключается, как и при всех прочих бесконтактных способах оплаты», — заключил Изотов.

Тестирование Face Pay ранее стартовало на всех линиях Мосметро. Услуга распознавания лиц для оплаты проезда теперь опробируется на 14 линиях и 241 станции.

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