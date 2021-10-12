РИАМО - 12 окт. В Сергиевом Посаде задержан 44-летний местный житель, который похитил велосипед после бытового конфликта с супругой, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«Мужчина, проходя мимо продуктового магазина на проспекте Красной Армии, заметил оставленный без присмотра велосипед. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник похитил транспортное средство», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Мужчину отследили по камерам наблюдения и оперативно задержали. Он пояснил, что после конфликта с супругой решил пройтись по проспекту, где у него и возник умысел на совершение кражи, добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Велосипед вернули владельцу, а подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.