РИАМО - 12 окт. Вторник в Москве и Подмосковье станет последним днем «старого» бабьего лета. Антициклон, отступая на восток, из последних сил будет сдерживать натиск циклонического вихря с запада, сообщается на сайте «Метеовести».

Во вторник сохранится теплая погода без осадков. Однако на небе начнут появляться фронтальные облака верхнего и среднего яруса. Это говорит об ухудшении погоды.

Температура воздуха в столице в этот день прогреется до 11-13 градусов, в области — до 9-14 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 мм рт. ст.

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