РИАМО - 12 окт. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил профильным ведомствам разработать законопроект, согласно которому будут ужесточать уголовную ответственность за пьяное вождение и пожизненно лишать россиян водительских прав, пишет «Коммерсант».

Примечательно, что за нетрезвую езду гражданин будет лишаться не только водительского удостоверения, но и прав на управление поездом, самолетом, яхтой, а также возможностью владеть огнестрельным оружием.

До 1 ноября специалисты МВД, Минздрава и Минюста должны разработать «согласованные предложения» по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, «принимая во внимание степень опьянения».

Сейчас максимально допустимая норма — 0,16 мг алкоголя на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови. Нарушителей ждет штраф и лишение прав, а ст. 264.1 УК РФ позволяет посадить в тюрьму водителя, севшего пьяным за руль повторно.

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — пояснил Хуснуллин.

Далее специалисты МВД, Росгвардии, Ростехнадзора, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиации должны проработать механизм по лишению прав для всех видов транспорта. Сюда относится не только колесный — автомобили, но и водный, авиатранспорт и ж/д.