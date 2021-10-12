РИАМО - 12 окт. Жители столицы могут пожениться в канун Нового года и Рождества в трех дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС, уже идет прием заявлений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 5 по 8 января для молодоженов будут открыты столичные дворцы бракосочетания №1, 4, 5 и Шипиловский отдел ЗАГС.

«Кроме того, до 2020 года 7 января было выходным днем для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, но мы видим востребованность даты, поэтому для пар будут также открыты Дворец бракосочетания № 4 на Бутырской улице и Дворец бракосочетания № 5, расположенный в Измайловском кремле», — сообщили в пресс-службе столичного ГУ ЗАГС.

В пресс-службе отметили, что проведение церемонии в праздничные даты — особая ответственность. Ведущие для таких событий готовят уникальные тексты, специально под тематику праздника. Отделы ЗАГС украсят для создания особой атмосферы.

Подать заявление о заключении брака можно онлайн через портал mos.ru или единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.​ В новогодние праздники в 2021 году поженились порядка 100 пар.