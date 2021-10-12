РИАМО - 12 окт. Жители столицы могут оставлять свои предложения в проекте «Культура рядом» на онлайн-платформе «Город идей» о том, какие площадки будут созданы на базе библиотек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На этой площадке горожане могут рассказать, чего не хватает их библиотекам, чтобы стать настоящим коммуникационным центром.

«Это уже 35-й проект, который проходит на платформе «Город идей». Приглашаем москвичей присоединиться к нему и обсудить, какими должны быть коммуникационные центры — новые городские пространства для общения, саморазвития и работы», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Предлагать свои идеи могут авторизованные пользователи площадки «Город идей» с 19 по 25 октября.

Гендиректор «Мосразвития» Тимур Вахитов пояснил, что будущие коммуникационные центры станут местом, где горожане смогут получить подробную консультацию о том, какие электронные услуги и сервисы предоставляет Москва. Разобраться в нюансах их работы помогут консультанты.

Проект состоит из нескольких этапов. На первом состоится прием идей, затем эксперты проведут отбор. Далее последует обсуждение и голосование. ​