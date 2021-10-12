РИАМО - 12 окт. В чат-бот столичных газовиков за 4 месяца поступило около 10 тыс. обращений от жителей столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

С помощью Telegram-бота можно узнать дату плановой проверки газового оборудования, также сервис напоминает пользователю о предстоящем визите мастера за неделю и за сутки, а еще просит оставить обратную связь о работе специалиста.

В отзыв можно прикрепить фото, видео, а еще оставить голосовое сообщение. Также в чате можно оставить свой номер телефона для прямой связи с мастерами.

Чат-бот особенно удобен в период дополнительной внеплановой проверки, которая стартовала в начале октября. Можно не только узнать дату проверки, но и подписаться на уведомления о ней.