РИАМО - 12 окт. В 2021 году 11 компаний обратились в Агентство промышленного развития Москвы, чтобы им помогли подобрать площадки для размещения своих предприятий. Они планируют вложить около 2 млрд. рублей в развитие и создадут более 270 новых рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Москва предлагает предприятиям привлекательные условия для ведения и масштабирования бизнеса, в том числе помощь с поиском новой площадки для производства. Так, еще две компании разместят свои производства на территории столицы. Два предприятия займут в общей сложности более 380 кв. м производственных площадей и разместятся в Южном и Юго-Восточном округах», — сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В сентябре помощь агентства получила фирма, занимающаяся производством замороженных продуктов. На территории промплощадки на Автомобильном проезде разместила свое производство компания, созданная выпускниками Московского физико-технического института. Компании инвестируют около 130 млн. рублей в свое развитие и создадут 35 рабочих мест.

Обратиться за помощью может любая промышленная компания. Сначала нужно заполнить документы, после чего агентство начнет поиск и предложит свои варианты.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в этом году агентство помогло найти компаниям для локализации и расширения 10,2 тыс. кв. м недвижимости.