РИАМО - 12 окт. В этом году на территориях московских школ и детских садов установили более 4,2 тыс. опор освещения, сообщается на официальном сайте мэра города.

Специалисты установили новые опоры освещения в 346 детских садах, 171 школе и 34 учреждениях высшего, профессионального и дополнительного образования. Отмечается, что они эффективнее, долговечнее и потребляют гораздо меньше энергии.

Власти города до конца текущего года планируют установить еще 25 опор освещения. Их подбирают исходя из особенностей каждого образовательного учреждения.

К примеру, на территориях детских садов размещают невысокие торшеры, а в школах — восьмиметровые прожекторы. При этом для их обслуживания не требуется спецтехника.