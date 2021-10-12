РИАМО - 12 окт. Профессор кафедры и цен РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9% в будущем году, сообщает агентство «Прайм».

При этом с 1 апреля 2022 года социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют на 7,7%.

По словам эксперта, прожиточный минимум пенсионера в среднем по России в следующем году вырастет до 10 277 руб., вместо 10 022 руб. в 2021 году.

«Среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 521 руб., а социальной — 10 307 руб. Будут проиндексированы с 1 февраля 2022 года ежемесячные денежные выплаты на 5,8%», — пояснила Финогенова.

Она добавила, что размер индексации в 2022 году будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%. Это произойдет на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума российского пенсионера.

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