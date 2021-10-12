РИАМО - 12 окт. Уже в следующем месяце для удобства горожан в Центральном и Южном административных округах столицы появится 38 новых маршрутов, а всего изменится более 200. Эти маршруты станут частью системы наземного транспорта «Магистраль», пишет во вторник газета «Известия».

Маршруты транспорта с наименьшим перерывом будут курсировать по главным дорогам Москвы, которые связывают южные районы мегаполиса с центром и между собой.

Далее в планах предусмотрено обновить автобусную сеть в Юго-Западном и Западном округах. А до конца следующего года обновится вся маршрутная сеть автобусов города.

«Существующие маршруты скорректировали, убрали лишние и добавили новые, например, объединили дублирующие. Там, где раньше работали два похожих маршрута с редким интервалом движения, теперь будет один, но частый. Там, где пассажиров много, запустят магистральный маршрут с короткими интервалами», — сообщили в столичном Дептрансе.

Теперь весь Южный округ города полностью обеспечен автобусной сетью. Также появились новые остановки. Предполагается, что в рамках изменений время ожидания автобуса сократится в 2–2,5 раза.

Футуристичные речные трамваи на Москве‑реке: что известно о новом столичном транспорте>>