РИАМО - 12 окт. При помощи кардиокресел в центрах госуслуг 22 тыс. жителей столицы сделали ЭКГ. Всего за одну минуту электронную кардиограмму сердца можно сделать в 25 офисах «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что власти Москвы создают для жителей встроенные в городскую инфраструктуру возможности для контроля за состоянием здоровья и ранней диагностики заболеваний.

«В центрах госуслуг установлены современные диагностические комплексы, роботы-диагносты и тонометры. Также Московский центр инновационных технологий в здравоохранении запустил пилотный проект в 25 офисах «Мои документы» — там есть кардиокресла, с помощью которых можно сделать ЭКГ за одну минуту», — сказала Ракова.

Заммэра пояснила, что ознакомиться с результатом можно в электронной медкарте, а в случае отклонений также приходит СМС с рекомендацией обратиться к врачу. Она напомнила, что выявление патологий на ранней стадии способствует эффективному лечению.

Как правило, на обследование приходили мужчины и женщины в возрасте от 30 до 40 лет. В районах Южное Бутово, Отрадное и Фили-Давыдково эта услуга оказалась наиболее востребована. ​

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