РИАМО - 12 окт. Загруженность столичных дорог во вторник вечером может достигнуть 6-7 баллов. Сейчас пробки оцениваются в 3 балла из 10, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение в центр затруднено на Рязанском, Волгоградском проспектах и шоссе Энтузиастов.

Нет проблем с движением транспорта на Мичуринском, Ленинском проспектах и проспекте Маршала Жукова.

На ряде участков идут дорожные работы, они могут осложнить трафик. Речь идет о Волоколамском шоссе, МКАД, Проспекте мира, Варшавском шоссе, Пятницком шоссе и Дмитровском шоссе.