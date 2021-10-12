РИАМО - 12 окт. В Москве сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 600 кг сильнодействующих веществ, которые нелегально сбывались через городские аптеки наркозависимым, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Оперативники ликвидировали канал поставок лекарственных средств, оборот которых на территории России ограничен. Задержаны лидеры и участники группы сбытчиков.

Злоумышленники создали фирму, которая получила лицензию на фармацевтическую деятельность и оптом покупали у производителей препараты. С помощью курьеров их передавали сотрудникам аптек, которые удаляли маркировку с упаковок таблеток и капель. Далее препараты подпольно сбывались зависимым за наличные по завышенным в 10 раз ценам.

«На территории Московского региона полицейскими при участии сотрудников спецподразделения «Гром» задержаны 2 предполагаемых организатора и 13 участников организованной группы, в которую входили приезжие из ближнего зарубежья и нескольких регионов РФ», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обысках найдены свыше 58 тыс. флаконов и 70 тыс. капсул, содержащих в своем составе порядка 600 кг сильнодействующих веществ. Возбуждено уголовное дело.

Под стражу поместили 4 мужчин, еще 2 находятся под домашним арестом. 9 фигурантов отпустили под подписку о невыезде.