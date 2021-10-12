РИАМО - 12 окт. Четыре машины столкнулись около 06:00 во вторник на пересечении Театральной площади и улицы Петровка. В аварии пострадали 4 человека, их госпитализировали с различными травмами, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

Один из участников ДТП – водитель каршеринга – столкнулся с 3-мя автомобилями. По предварительным данным, столкновение произошло в попутном направлении, когда автомобили начинали движение на разрешающий сигнал светофора.

При этом сам водитель каршеринга и один из его пассажиров скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивают полицейские.

Среди пострадавших также числятся 2 пассажира каршеринга.