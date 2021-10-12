РИАМО - 12 окт. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что национальная команда может попасть на мундиаль, если наберет больше очков, сообщает Газета.ru.

Российские футболисты обыграли команду Словении в отборочном матче. Игра закончилась со счетом 2:1. Авторами голов стали защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

«Что осталось сделать, чтобы попасть на чемпионат мира? Набрать больше или столько же очков, как и Хорватия», — заявил тренер в эфире «Матч ТВ».

В финальную стадию чемпионата мира 2022, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах.