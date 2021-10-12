РИАМО - 12 окт. Во вторник температура воздуха в Москве и Московской области составит от 7 до 12 градусов, осадков не ожидается, сообщается на сайте «Метеоновости».
Столица и область останутся на северо-западной периферии антициклона. Облаков на небе станет больше, но осадков не прогнозируется.
Столбики термометров в дневные часы поднимутся до комфортных 10-12 градусов в Москве и до 7-12 – по области.
Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 750 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 45%. Содержание кислорода в приземном слое воздуха будет выше климатической нормы.
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