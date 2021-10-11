РИАМО - 11 окт. Сведения в отношении ООО «Орион Групп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения контракта на выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства участка дороги в Подольске, сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.

Известно, что с Обществом заключило соглашение учреждение «Градостроительное управление». По представленным сведениям, речь идет о контракте на выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства на объекте. К школе на Флотском проезде в Подольске должны были проложить участок дороги.

В связи с нарушением компанией условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.