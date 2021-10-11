РИАМО - 11 окт. За 10 дней акции «Мегабак» собрал 300 куб. м старых шин, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С 1 октября на базе министерства жилищно-коммунального хозяйства проходит акция «Сдай старые шины на переработку». После того, как шины попали на «Мегабак», их забирают партнеры акции, отправляют на переработку и получают выходное вторсырье в виде: резиновой крошки, текстильного волокна, металла для дальнейшего использования в производстве.

Например, для безопасности детей во дворах, на игровых площадках используют резиновые покрытие, изготовленное как раз из автомобильных колес.

Чтобы стать участником акции, необходимо сделать фото с шинами на любом из указанных в списке адресов пунктов приема и разместить фотографию в Инстаграм с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Привезти ненужные покрышки можно не только на «Мегабак», но и в пункты переработчиков «Орис Пром», «Чеховский Регенеративный Завод» и «Дмитровский РТИ». Шины нужно поместить в специально предназначенные для б/у покрышек контейнерные емкости.

«У жителей Подмосковья есть возможность выиграть сертификат на покупку шин для своего автомобиля. В завершении акции министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области выберет самую интересную и креативную фотографию, а ее автор получит сертификат на приобретение новых шин. Хочу отметить, что весной акция вызвала огромный интерес, в итоге силами подмосковных жителей было собрано более 20 тысяч старых покрышек. В этот раз акция продлится до конца ноября текущего года», - сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.