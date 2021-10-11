РИАМО - 11 окт. Правительство России дополнительно поддержит авиакомпании, об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Известно, что авиакомпании профинансируют для субсидирования льготных перелетов с Дальнего Востока. Кабинет министров направит на указанные нужды порядка 500 млн рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.
На сегодняшний день в стране формируются благоприятные условия для регистрирования воздушных транспортных средств. Реформами авиационного законодательства занимается Федеральное агентство воздушного транспорта.
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