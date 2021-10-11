РИАМО - 11 окт. Правительство России дополнительно поддержит авиакомпании, об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Известно, что авиакомпании профинансируют для субсидирования льготных перелетов с Дальнего Востока. Кабинет министров направит на указанные нужды порядка 500 млн рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Правительство расширит финансирование программы, которая позволяет жителям Дальнего Востока пользоваться льготными билетами на самолет. Принято решение дополнительно направить авиакомпаниям почти полмиллиарда рублей», — акцентировал внимание Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

На сегодняшний день в стране формируются благоприятные условия для регистрирования воздушных транспортных средств. Реформами авиационного законодательства занимается Федеральное агентство воздушного транспорта.