РИАМО - 11 окт. Олимпийская чемпионка Олимпиады 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Ксения Дудкина высказалась после слов главы Федерации художественной гимнастики Болгарии Илиады Раевой о том, что болгарская команда честно победила на Играх-2020 в Токио, сообщает Газета.ru.

Он считает, что на такие слова не стоит обращать внимания.

«Я ничем не могу это объяснить. Но мы готовимся, работаем, не обращаем на это внимания и нас это не касается. Я об этом и не слышала, честно говоря. У нас задача одна: мы готовимся к чемпионату мира — и готовимся выступать хорошо. Мы на такие вещи внимания не обращаем, а Ирина Александровна, думаю, обязательно на это ответит. А мы работаем», — сказала она.

По ее мнению, если ответ все же потребуется, его даст президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова.