РИАМО - 11 окт. В подмосковной Истре с 12 по 13 октября в кампусе СберУниверситета пройдет очередной Российский экологический форум, в котором пример участие вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, сообщает пресс-служба вице-губернатора.

Организатор мероприятия - публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».

Российский экологический форум (РЭФ) проходит в целях реализации реформы по обращению с отходами и перехода к экономике замкнутого цикла в РФ. Пленарное заседание РЭФ пройдет под руководством заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.

На площадке форума эксперты и участники рынка обсудят ключевые аспекты отрасли по обращению с отходами в России, в том числе инвестиции и государственные меры поддержки, работу региональных операторов, создание объектов инфраструктуры ТКО, «зеленое» финансирование, законодательное регулирование отрасли, современные технологии обращения с отходами, экологическое просвещение и прочее.

В первый день работы РЭФ Хромушин выступит с докладом в установочной сессии в блоке «Инвестиции», где поделится подмосковным опытом привлечения частных инвестиций в отходы, расскажет о мерах поддержки региональной власти бизнесу и отрасли.