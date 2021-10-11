РИАМО - 11 окт. С начала 2021 года жители и гости Московской области совершили более 6,6 млн поездок на маршрутах «Мострансавто», следующих до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Компания обслуживает 14 маршрутов, связывающих аэроузлы с Лобней, Химками и другими городами Подмосковья.

Больше всего поездок совершено на маршруте № 21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево» (обслуживает МАП № 9 г. Долгопрудный) — почти 1,9 млн.

По социальным картам москвича и жителя Московской области в указанный период было проведено почти 2,6 млн операций. Самыми популярными способами оплаты проезда стали банковские карты с NFC-чипом и гаджеты с соответствующей системой — по ним было совершено 2 млн трансакций. С помощью транспортных карт было зафиксировано более 1,7 млн операций.

В связи с эпидемиологической ситуацией проезд в общественном транспорте Подмосковья возможен только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Надевать маски или респираторы необходимо заранее, перед посадкой в автобус. В салонах автобусов на автовокзалах и автостанциях компании проводится обязательная дезинфекционная обработка.