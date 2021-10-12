РИАМО - 12 окт. Фасаду дореволюционного дома в Гагаринском переулке вернули исторический цвет, сообщает пресс-служба комплекса столичного городского хозяйства.

Дом обновили в рамках региональной программы капремонта многоквартирных домов. Объект построили в 1910 году. По задумке архитектора Ивана Германа, у дома из красного кирпича не было облицовочного слоя, однако за более чем вековую историю здание неоднократно окрашивалось.

Специалисты изучали архивные документы и фотографии, подбирали оттенок, максимально соответствующий первоначальному цвету здания.

Перед окрашиванием фасад тщательно очистили и обработали противогрибковым средством. Поврежденные кирпичи заменили, провели затирку швов. После покрыли фасадной краской с повышенной стойкостью к воздействию любых погодных явлений.

Полностью работы по капитальному ремонту здания планируется завершить до конца 2021 года.