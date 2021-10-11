РИАМО - 11 окт. За 9 месяцев 2021 года пассажиры и посетители девяти крупных вокзалов столицы забыли на них 7,6 тыс. вещей, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Чаще всего пассажиры оставляли сумки, рюкзаки, головные уборы, зонты, перчатки, а также очки, наушники и зарядные устройства. При этом чаще всего забытые вещи находили на Ярославском, Курском и Ленинградском вокзалах.

Кроме повседневных вещей, забытых пассажирами, на вокзалах встречаются необычные находки. Так, среди забытых вещей в этом году работники вокзалов обнаружили садовые качели, палатку, мультиварку и ящик хлоргексидина.

Отмечается, что при утере личных вещей пассажиру следует обратиться к работникам вокзала или к сотрудникам полиции. В камере хранения забытые вещи хранятся 30 дней, а бесхозные документы сразу передаются в полицию.