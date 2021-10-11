РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. Школьникам подмосковного Красногорска расскажут о роли медицинских сестер на фронтах разных войн на интерактивной экспозиции, сообщили в информационном центре Музея Победы.

12 октября в Красногорском филиале Музея Победы состоится презентация программы «Звание «Сестра милосердия». Первыми с историями героинь войны, спасавших жизни, познакомятся учащиеся 6-го класса средней общеобразовательной школы «Исток» города Красногорска.

Во время интерактивного рассказа участники узнают, когда и где впервые появились сестры милосердия на театре боевых действий. На реальном примере историй о Дарье Севастопольской и Екатерине Михайловой, героинях двух разных войн, ребята смогут узнать о роли медицинских сестер в страшное военное время.

Юные участники программы получат ответы на самые разные вопросы: какая медаль является самой почетной и высшей наградой для медицинских сестер во всем мире, почему на эмблеме медицинской службы изображен красный крест, что входило в укладку санитарной сумки во время военных действий.

На специальном мастер-классе школьники смогут приобрести важнейшие практические навыки по оказанию первой медицинской помощи, необходимые в повседневной жизни.

«Программа интерактивная, чтобы у младшеклассников был интерес к этой теме. Ребята на практике научатся разными способами накладывать медицинскую повязку-косынку, попробуют свои силы в транспортировке пострадавшего», - сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Красногорский филиал Музея Победы расположен по адресу: Красногорск, улица Народного Ополчения, 15).

Филиал приглашает группы школьников до 15 человек в возрасте 10 – 12 лет посетить программу «Звание «Сестра милосердия». Продолжительность программы: 60 – 80 минут. Записаться можно по телефону: 8 (498) 715-83-20.