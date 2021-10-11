РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. Школу на 1150 мест планируют построить в деревне Глухово подмосковного Красногорска, сообщили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Рабочая группа Архкомиссии Московской области одобрила проектное решение школы на 1150 учеников, расположенной в деревне Глухово, рядом с Красногорском», - сообщил министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в проекте учтены требования к современным учебным зданиям – предусмотрены залы для занятий спортом, помещения лабораторных при специализированных классах, просторные вестибюли и рекреации, где комфортно учиться и отдыхать. Площадь здания составит 14,3 тыс. кв. м.

Здание имеет компактную композицию, сформированную из трехэтажных объемов. Сдержанность форм дополняется пластическими акцентами ризалитов и лестничных клеток. Решение фасадов построено на сочетании фактур, визуально разделяющих его на несколько частей.

Варьируются темные и светлые оттенки клинкерной плитки, желто-оливковые тона фасадной штукатурки, отделка серыми керамогранитными панелями. Акценты на торцах создает структурное остекление и применение графических элементов в отделке стены. Входные зоны выделены цветными козырьками.

«Выразительная архитектура школы строится на продуманном сочетании материалов и фактур. Натуральные оттенки интегрируют объект в окружающую среду», - отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она добавила, что авторам удалось создать интересный образ здания, сомасштабный человеку и комфортный для учебного процесса. На прилегающей территории в рамках проекта будет выполнено комплексное благоустройство с посадкой декоративных деревьев и кустарников и оформлением газонов.